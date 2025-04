Dudu volta a treinar no Cruzeiro após reunião com diretoria

Dudu vai voltar a treinar hoje (30) com o Cruzeiro. A decisão foi tomada pelo clube após uma reunião entre os representantes do jogador e o time de Belo Horizonte. A informação é confirmada oficialmente pela assessoria de imprensa do time.

O atacante foi liberado dos trabalhos de ontem (29), mas já estará novamente com o grupo na atividade comandada por Leonardo Jardim a partir das 16h desta quarta-feira.

Dudu reclamou publicamente de frequentar o banco de reserva após o jogo do Cruzeiro na Sul-Americana e, posteriormente, foi afastado do jogo do final de semana contra o Vasco pelo Brasileirão.