Palmeiras tem sucesso em sair sem escoriação do estádio mais hostil do país

O time foi jogar nessa mesma arena recentemente para enfrentar o Fortaleza e reclamou bastante das condições do gramado, que proporcionou as lesões de Micael e Vitor Roque. Além disso, Abel sempre destaca que o clima causa alto desgaste no já desgastante calendário brasileiro.

Até por isso, os principais destaques da equipe foram defensivos: Vanderlan ajudou muito na marcação, Fuchs e Gustavo Gómez fizeram partida muito segura, Emi Martínez deu vigor físico ao meio-campo, que ainda teve Evangelista sendo o controlador do ritmo de jogo. Facundo e Felipe Anderson também fizeram um grande papel defensivo. Foram quase 40 faltas e um jogo absolutamente picado.

Com o 1 a 0 no placar, Abel fez mudanças para rodar o time e claramente instruiu os seus atletas a trocarem passes. Saíram Vitor Roque, Estêvão e Facundo Torres para as entradas de Paulinho, Maurício e Piquerez. Com exceção do primeiro lance, quando Paulinho finalizou, em todas as outras o time ficou trocando passes sem muita pressa.

Do outro lado, o Ceará ofereceu poucos riscos ao Palmeiras. Os donos da casa perderam um gol claro no primeiro tempo e, depois, pressionou sem muita efetividade, sempre parando na zaga do Palmeiras. Pedro Raul pouco conseguiu fazer e Pedro Henrique só reclamou.

Chamou a atenção, aliás, como o time do Ceará reclamou o tempo inteiro da arbitragem e a todo momento que pôde fez cera e simulou lesões em faltas normais de jogo, claramente jogando a arquibancada contra o trio de arbitragem. A pressão não surtiu efeito.