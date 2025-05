Palmeiras é 'favoritaço' contra o São Paulo? Colunistas divergem

Parece que é o jogo que o Palmeiras tem mais dificuldade de encaixar as suas virtudes. Mas acho o Palmeiras favoritaço.

Juca Kfouri

Arnaldo: Será duelo de técnicos com bastante repertório tático

Acho curioso: a série do Palmeiras não me impressiona e a série do São Paulo me impressiona. Para mim é surpreendente não perder em tantas partidas. Na verdade, desde que perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque com aquele pênalti do Vitor Roque, o São Paulo não perdeu mais.

Tem a série invicta do São Paulo na Libertadores desde o ano passado, não só neste ano. O São Paulo está resistindo à maratona de três competições, mesmo ainda sem seus principais jogadores. O São Paulo também aprendeu a ser visitante muito por conta do trabalho do Zubeldía — não era um bom visitante com nenhum outro treinador até o Zubeldia chegar.

Para Barueri, eu concordo com o Juca: o Palmeiras é favorito. Acho até que essa promoção/comoção, esse tipo de público para o Palmeiras vide o jogo com o Corinthians, é muito melhor que jogar na geladeira do Allianz Parque — vai ter um público presente e atuante.