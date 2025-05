Palmeiras ganha presente do Vasco e confirma cargo de visitante mais temido

O Palmeiras honrou o rótulo de ser o visitante mais temido do país. Hoje (4), o time venceu o Vasco por 1 a 0 e chegou a 18 jogos consecutivos sem perder atuando longe dos seus domínios. É verdade que o rival facilitou ao tirar a partida de São Januário e ir para Brasília, mas os três pontos valem do mesmo jeito.

O Verdão criou oportunidades para ter vencido por um placar maior, mas parou nas mãos de Léo Jardim ou mesmo na falta de qualidade nas finalizações, como lance de Flaco López cara a cara com o goleiro. O curioso é que o gol saiu da maneira mais inesperada, em pressão na saída de bola de Richard Ríos, erro de Hugo Moura e passe de Estevão para Vitor Roque desencantar.

O tento é importante porque o atacante começava a mostrar sinais de falta de confiança, com erros de passes curtos e decisões precipitadas na hora de finalizar. Hoje ele fez seu 13º jogo depois de virar a contratação mais cara do país e, até então, só tinha balançado as redes em duas vezes que depois acabariam anuladas por impedimento.