Palmeiras faz o suficiente para continuar como o melhor da Libertadores

O Palmeiras fez um jogo bastante burocrático e altamente concentrado na criatividade de Estêvão, mas foi o suficiente para vencer o Cerro Porteño por 2 a 0 e manter os 100% de aproveitamento na Libertadores e garantir a vaga no mata-mata.

Fica o detalhe para um erro crasso de Vitor Roque que poderia custar caro. Nos últimos momentos do primeiro tempo, ele usou e abusou da velocidade para roubar a bola da zaga paraguaia e ficar cara a cara com o goleiro adversário. Deu tempo de Estêvão se posicionar a seu lado e estava formado o dois contra um. A questão é que Tigrinho fez o mais difícil e chutou em cima do goleiro.

No segundo tempo, Tigrinho voltou a ter oportunidades e parecia claramente abalado pelo gol perdido, por vezes tropeçando na própria passada, errando passes curtos e finalizações. Ainda assim, Abel optou por não trocá-lo e a atitude se mostrou correta. Ele cravou o segundo e concretizou o triunfo.