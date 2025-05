Dudu recua em pedida e avança para rescindir com o Cruzeiro

Dudu resolveu recuar e diminuiu a sua pedida para rescindir com o Cruzeiro. O staff do jogador se reuniu com a diretoria da equipe mineira e deixou encaminhado um acordo para deixar a Toca da Raposa sem receber 100% da multa que teria direito, como era o planejamento inicial.

A decisão partiu do jogador para que ele já consiga decidir o seu destino após a rescisão. Atlético-MG, por conta de Cuca, e Grêmio, com Felipão na direção, surgem como candidatos no momento.

Inicialmente, o jogador não tinha a intenção de ceder na briga, mas ele percebeu que não conseguiria receber tudo o que gostaria. Ele encaminhou a sua saída para não ficar impossibilitado de jogar por outro time no Brasileirão, como publicou o GE.com e confirmou a coluna. Isso aconteceria caso ele completasse sete jogos pelo Cruzeiro.