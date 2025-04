Associado entra na Justiça para cancelar reunião que validou SAF da Lusa

Um associado da Portuguesa entrou na Justiça na última segunda-feira pedindo a nulidade absoluta da Assembleia Geral Extraordinária do último dia 18 de março que aprovou a mudança de seu modelo de administração para SAF, a Sociedade Anônima de Futebol.

Daniel Gil Gomes, por meio de cinco advogados, alega que a reunião que aprovou a mudança não respeitou o rito processual do clube, passando por cima de uma recomendação do COF (Conselho de Orientação e Fiscalização) de uma análise mais profunda sobre a mudança.

No dia 18 do mês passado, dos 116 sócios que compareceram à Assembleia, 113 votaram a favor da SAF, que é comandada pelos investidores da Tauá Partners. Na ocasião, a cédula do voto falava em "aprovação da rerratificação (sic) da Ata da Assembleia do dia 26 de novembro (...)" para retirar do COF o poder de veto.