Palmeiras é multado por racismo e pede que torcedor assuma o prejuízo

O Palmeiras foi multado pela Conmebol em US$ 50 mil (cerca de R$ 300 mil) por conta de gestos racistas feitos por um torcedor para paraguaios que estavam no Allianz Parque no jogo contra o Cerro Porteño pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

O clube vai acatar a decisão e cobrará na Justiça que o torcedor responsável pela punição imposta ao Palmeiras ressarça o clube pelo prejuízo financeiro causado, como já havia alertado quando registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

O Alviverde poderia ser punido com uma multa ainda maior, mas conseguiu diminuir o prejuízo porque mostrou para a Conmebol que identificou e puniu o torcedor que foi filmado imitando macaco na arquibancada. Ele foi excluído do Avanti e bloqueado no sistema de venda de ingressos para os jogos do clube como mandante.