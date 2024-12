Palmeiras aprova Villasanti, mas aguarda planejamento do Grêmio para 2025

O Palmeiras é só elogios ao nome de Mathias Villasanti, do Grêmio, e pode até fazer proposta ao jogador se ele for colocado no mercado, mas não há nenhum movimento em curso.

A diretoria e a comissão técnica já avaliaram o futebol do meio-campista, mas não fizeram nenhuma proposta ao clube gaúcho até aqui. As diretorias mantêm ótima relação.

Pelo o que soube a coluna, o jogador paraguaio também aprova a mudança, mas não forçará a sua saída. A ideia é entender quais os planos do Grêmio daqui para frente após a saída de Renato Gaúcho.