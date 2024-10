Sportingbet avança e vira a favorita para substituir Crefisa no Palmeiras

Leila Pereira tem resistência a entrar no mundo das bets, mas entende que a empresa tem um longo histórico no exterior, fundada na Inglaterra em 1997, e tem parcerias sólidas com outros players do futebol como a Conmebol. Além disso, também está entre as casas regularizadas na nova legislação do Governo.

A ideia do Palmeiras é fechar com um patrocinador máster e pelo menos mais duas propriedades para chegar na casa dos R$ 150 milhões com o seu uniforme, sem contar os quase R$ 50 milhões que ganha com o acordo com a Puma.

No momento, o Alviverde recebe R$ 81 milhões de patrocínio da Crefisa e da Faculdade das América pela exclusividade em todas as propriedades do uniforme.

Como já mostrou a coluna, o Palmeiras pode colocar o uniforme do feminino na concorrência para atrair novos interessados. O acordo atual para o time das mulheres é com a Esportes da Sorte e vale só até dezembro.