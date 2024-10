Palmeiras conversa com Sportingbet sobre patrocínio máster em 2025

O objetivo do clube é subir dos R$ 81 milhões que recebe hoje em dia para até R$ 150 milhões em patrocinadores. A tendência é que os acordos sejam feitos na base dos três anos, que é o tempo de mandato de quem vencer a eleição presidencial.

O Palmeiras tem certa resistência com casas de apostas, mas entende que as empresas que já tem um histórico maior no exterior podem oferecer mais estabilidade para o clube. A segurança jurídica e a garantia financeira da empresa estão em debate no momento.

Recentemente, a BetNacional retirou uma proposta para patrocinar o Palmeiras por falta de resposta oficial do seu departamento de marketing. O clube alega que o mercado está avisado sobre os prazos da concorrência.

O Esportes da Sorte, que já patrocina o time feminino, também estava interessado na concorrência para 2025, mas retirou a proposta ao acertar com o Corinthians. A empresa, agora, está em meio a investigações na polícia.