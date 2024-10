Palmeiras coloca uniforme do time feminino em concorrência de patrocínio

O Palmeiras tem conversado com os interessados no patrocínio máster a partir de 2025 para incluir a camisa do time feminino no pacote. O clube tem propostas de diferentes empresas que concorrem para substituir a Crefisa no uniforme do masculino e dá a opção de a parceria ser ainda maior.

No momento, a equipe das mulheres tem o patrocínio da Esportes da Sorte, mas não há conversas para que o acordo com a bet continue após o término do acordo, previsto para dezembro de 2024.

A empresa passa por problemas de regularização com a nova legislação do setor e só pode continuar patrocinando equipes de futebol por uma manobra de ter pedido licença na Loterj, que é a Loteria Estadual do Rio de Janeiro.