Palmeiras vence o São Paulo da maneira que mais irrita rivais no Brasil

Palmeiras e São Paulo fizeram um jogo muito travado neste domingo (11) em Barueri, mas que premiou aquela equipe que quis um pouco mais a vitória, com um gol de Vitor Roque já nos acréscimos do segundo tempo. O terceiro do Tigrinho em três jogos consecutivos.

É aquele tipo de triunfo que irrita os adversários, não só o derrotado de hoje, mas também Flamengo, Bragantino e Cruzeiro, que estão na perseguição da liderança. Além disso, reforça o espírito tão destacado da equipe de Abel Ferreira, que não desiste da vitória até o último minuto.

É mais um tabu quebrado. Este ano, o Verdão já tinha quebrado a invencibilidade do Internacional no Beira-Rio, a do Fortaleza no Castelão e até a do Ceará, no mesmo estádio, mas pela Copa do Brasil. Até aqui, o São Paulo era o único invicto do Nacional.