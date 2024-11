Audiência da NBA está caindo e o motivo não é aquele que você está pensando

Fato é que nos últimos anos a audiência dos jogos nos EUA está diminuindo. Um fenômeno bem estranho já que aqui no Brasil e no resto do Mundo a quantidade de gente assistindo a NBA só aumenta.

Stephen Curry e LeBron James durante jogo Warriors x Lakers pela NBA Imagem: Andrew Bernstein/Getty

Essa semana saíram alguns números comparando o início desta temporada com a do ano passado e a queda foi expressiva. A primeira rodada da NBA na ESPN teve uma queda de 42%. Os jogos de quinta-feira que passaram na TNT perderam 1,45 milhão de telespectadores. Todos os dados são justificáveis. A rodada de estreia da ESPN do ano passado teve a estreia de Victor Wembayama, o mesmo vale com os jogos da TNT. É cruel querer os mesmos números de audiência.

Não quero aqui ser catastrófica e dizer que a NBA está falindo. Longe disso, é só ver a quantidade de acordos financeiros que a liga fez nesses últimos anos, mas acho que podemos ligar o sinal de alerta.

O Load Management é um fator chave nessa diminuição da audiência. Hoje, alguns jogadores são poupados para não apresentarem nenhuma lesão grave e ficarem fora de toda a temporada. Com 82 jogos, está cada vez mais difícil manter o atleta saudável e isso faz com que muita estrela não jogue ou não viaje. O que fere o princípio principal de toda a NBA: deixar as estrelas no banco.

Philadelphia 76ers sem Embiid e Paul George, Clippers sem Kawhi Leonard e agora Stephen Curry fora por lesão prejudica muito a quantidade de pessoas assistindo aos jogos. Sem eles, fica complicado chamar o público. São muitas questões a serem respondidas: Porque eu vou desgastar o meu franchise player no início da temporada? Vale a pena o risco? E se os próprios jogadores se poupam, porque assistir todos os jogos e não só os playoffs?