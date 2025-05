Vitória Marcelino brilha e Sesi Araraquara se recupera na LBF

O vice-líder da LBF 2025, Sesi Araraquara, segue bem no principal campeonato do basquete feminino do Brasil. A equipe paulista jogou fora de casa na noite desta terça-feira e conseguiu boa vitória sobre o ADRM Maringá por 70 a 51 em jogo realizado no Ginásio da Arcom, na cidade paranaense.

Essa foi a décima vitória em 12 jogos já disputados pelo Sesi Araraquara. E, nesta noite, quem brilhou foi a ala Vitória Marcelino. De volta após desfalcar o time na derrota para o Ourinhos, a jogadora saiu de quadra com o troféu de melhor jogadora da partida após marcar 25 pontos, 13 rebotes e ter 32 de eficiência. Pelo time da casa, a pivô Lorena teve 15 pontos e 10 rebotes, seu segundo duplo-duplo no ano. O time paranaense segue na última posição, com apenas uma vitória em 14 jogos.