Corinthians atropela Flamengo e deixa tudo igual no playoff

Depois de perder o primeiro jogo por 94 a 88 em casa, o Corinthians deu a volta por cima. Jogando no ginásio do Tijuca Tênis Clube, o Timão atropelou o Flamengo, venceu por 90 a 73 e empatou em 1 a 1 a série melhor de cinco válida pelas quartas de final do NBB. Victão, com 23 pontos, foi o cestinha do jogo, enquanto Elinho brilhou com duplo duplo ao marcar 12 pontos e dar 13 assistências.

Dono da segunda melhor campanha do NBB, o Flamengo é considerado favorito diante do Corinthians, que ficou apenas em décimo na primeira fase e eliminou o União Corinthians para conseguir chegar às quartas de final. Por conta disso e também pelo resultado do primeiro jogo, a expectativa era a de que o Rubro-Negro conseguisse abrir 2 a 0 no playoff. Mas a história foi completamente diferente.

Victão 100%

O Flamengo só chegou a liderar o placar em poucos momentos no primeiro quarto e não demorou para o Corinthians tomar conta do jogo. Com uma atuação perfeita de Victão, que teve 100% de aproveitamento e marcou 14 pontos nos dez minutos iniciais, o Timão fechou o período inicial vencendo por 26 a 22.