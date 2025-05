NBB: Pinheiros derruba Franca por um ponto e empata playoff

Em jogo emocionante e muito disputado, o Pinheiros empatou os playoffs contra Franca pelas quartas de final do NBB. Jogando no Pedrocão, a jovem equipe da capital paulista venceu por apenas um ponto, 71 a 70, com uma grande atuação defensiva e destaque para Djalo, que marcou 18 pontos e pegou nove rebotes. Derrotado, o time do interior teve David Jackson como o cestinha com 22 pontos e contou com boa atuação de Georginho, que pegou 12 rebotes.

As duas equipes voltam a jogar na quinta-feira, novamente no Pedrocão, em Franca, às 20h. Será o terceiro jogo do playoff melhor de cinco, que está empatado em 1 a 1.

Bom começo do Pinheiros

Derrotado em casa por 89 a 76 no primeiro jogo dos playoffs, o Pinheiros começou o jogo com tudo. Com uma defesa muito forte, a equipe da capital paulista só deixou o rival do interior marcar sete pontos nos seis primeiros minutos de jogo.