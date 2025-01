GPTV: saiba como será o novo canal de automobilismo da TV no Brasil

"A gente viu que era o caminho mais viável para que a gente pudesse seguir um projeto de entregar um automobilismo e um motociclismo para todo mundo e para um nicho que queria acompanhar essas corridas", disse o diretor executivo do Grande Prêmio, Victor Martins, que citou ainda os resultados obtidos no YouTube desde 2023.

"A audiência que vimos ao longo destes dois anos, impactando mais de 50 milhões de pessoas e sempre à frente dos concorrentes, mostrou que o fã de corridas já vê no Grande Prêmio sua referência em transmissões, de modo que o nascimento da GPTV acaba sendo um passo natural", completou.

As transmissões continuarão sendo acessíveis no YouTube, mas agora o público terá um canal onde encontrar os eventos do Grande Prêmio, lista que inclui ainda as 24h de Spa-Francorchamps, GP de Macau, Rally dos Sertões, TCR South America e Endurance Brasil.

A experiência no YouTube também serviu para a criação de programas que farão parte agora da grade da GPTV, como o 'Paddock GP', uma mesa redonda que já recebeu convidados como Felipe Massa, Tony Kanaan, Helio Castroneves, Sérgio Perez e Esteban Ocon, além do 'Paddock Sprint, 'TTGP', e o 'WGP', que tem equipe 100% feminina, além do 'Briefing', exibido sempre nos fins de semana de corridas na Fórmula 1 e após cada etapa da Fórmula E.

Nesse primeiro momento, a GPTV estará disponível no canal 1011 dos aparelhos da TCL, canal 702 da LG, além da ClaroTV+ e SóPlay, mas a empresa diz estar em negociação para incluir mais plataformas em breve.

"Não é uma TV aberta e nem fechada, é um novo formato de televisão que, ao meu ver, vem para ficar, então o Grande Prêmio precisava dar esse passo e estar na vanguarda destes novos tempos", disse Martins.