Lyon x Rennes: Palpite, Onde Assistir e Escalação - Ligue 1 - 26/04

OL x Rennes: Análise dos times

Como chega o OL

Após um início de temporada turbulento, com trocas de comissão técnica e desafios financeiros, o Lyon encontrou alguma estabilidade sob o comando do português Paulo Fonseca. Com 15 vitórias em 30 jogos, a equipe mostra sinais de recuperação, destacando-se o veterano Alexandre Lacazette, artilheiro do time com 12 gols na liga. No entanto, a consistência ainda é um desafio, e uma vitória contra o Rennes é vital para manter as aspirações europeias.​

Como chega o Rennes

O Rennes enfrenta uma temporada abaixo das expectativas, ocupando a 11ª posição com 38 pontos. Após a saída de Jorge Sampaoli, Habib Beye assumiu o comando técnico, buscando revitalizar a equipe. Com 12 vitórias e 16 derrotas, o desempenho tem sido irregular, mas jogadores como Ludovic Blas, líder em assistências com 7 passes decisivos, mostram que o time possui potencial para surpreender.​

Confronto direto entre equipes

Nos últimos confrontos, Rennes levou a melhor em várias ocasiões, com destaque para a vitória por 3-0 em agosto de 2024. OL teve vitórias problemáticas, mas espera aproveitar o fator casa.