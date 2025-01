Sportv lança série que conta reconstrução e disputas políticas no Flamengo

O segundo episódio, que vai ao ar na quinta-feira (23) às 20h30, explora os desafios que surgiram após as divisões na política rubro-negra e a proximidade de novas eleições.

A terceira parte, que está marcada para ser exibida pelo sportv na sexta (24) às 22h30, detalha a troca de poder no Flamengo em meio ao momento doloroso vivido pelo clube no incêndio do Ninho, em fevereiro de 2019. Rodolfo Landim era o novo presidente e enfrentar problemas dentro e fora do campo até a chegada do técnico Jorge Jesus no meio daquele ano.

O último episódio, que vai ao ar no sábado (25) às 20h, mostra o abalo provocado pela saída de Jorge Jesus em 2020, e o início de uma troca frequente de treinadores a partir de então. A eleição de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, no fim de 2024, encerra a série.

"O grande desafio desta série documental é abordar o futebol com recorte muito peculiar que é a análise dos acontecimentos políticos e econômicos por trás do sucesso e da reestruturação do Flamengo. Dissecando toda a história, conseguimos entender como o Flamengo conseguiu pagar dívidas antigas, gerar novas receitas e se posicionar entre os maiores clubes da América do Sul", disse Pizzi.

Todos os episódios ficarão disponíveis no Globoplay para assinantes após as exibições no sportv. A produção ouviu nomes como Zico, Júnior, Diego Ribas, Bruno Henrique e Gerson, jogadores que marcaram época no Flamengo, além de ex-presidentes como Kléber Leite, Patrícia Amorim, Eduardo Bandeira de Mello e Rodolfo Landim, o atual presidente Bap, e os jornalistas Carlos Eduardo Mansur, Eric Faria, Rodrigo Capello, e PVC, colunista do UOL.