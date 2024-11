Fernando Prass chega ao time de comentaristas da Globo: 'Feliz demais'

Prass chegou ao Vasco quando o time da Colina vivia seu primeiro ano de Série B. Participou do caminho de retorno à elite com o título brasileiro da segunda divisão. Dois anos depois, teve uma temporada de 2011 marcada pelo título da Copa do Brasil, e naquele ano o Vasco também foi vice-campeão brasileiro. Acertou com o Palmeiras no fim de 2012 em um contexto parecido com a chegada ao time carioca, já que a equipe alviverde tinha acabado de ser rebaixada para a Série B de 2013.

No Verdão, foi campeão da Série B e depois participou da reconstrução do time a partir de 2015, ano no qual foi campeão da Copa do Brasil batendo o pênalti decisivo contra o Santos na final. Faturou ainda os títulos brasileiros de 2016 e 2018. Deixou o Palmeiras no fim de 2019 e partiu para encerrar a carreira no Ceará, onde foi campeão da Copa do Nordeste de 2020.