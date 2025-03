ESPN reúne elenco feminino do canal para campanha especial no Dia da Mulher

A ESPN vai publicar os vídeos e imagens da campanha no canal linear na TV por assinatura e também nas redes sociais. A emissora busca destacar vários pontos, um deles o fato de que conta com pelo menos uma mulher na cobertura de cada modalidade exibida atualmente, além de contar com um programa 100% focado em futebol feminino, o 'Mina de Passe', pioneiro no gênero.

"E ter a nossa presença cada vez mais forte aqui também abre portas para as mulheres que sonham em ser jornalistas esportivas. As que vieram antes de mim abriram muitas portas e hoje somos nós que estamos neste papel", concluiu a apresentadora.

Na lista de nomes, a ESPN conta com comentaristas no futebol (Mariana Pereira, Nathalia Ferrão, Ivana Negrão, Laura Luzzi e Luiza Boaretto), na Moto GP (Juliana Tesser), no tênis (Dada Vieira), no basquete (Helen Luz), no vôlei (Angela Moraes), e em arbitragem no futebol (Renata Ruel). O time ainda tem as apresentadoras Daniela Boaventura, Gláucia Santiago, Mariana Spinelli e Natasha David, além de Marcela Rafael.

Outro ponto que a ESPN procura destacar é a presença de mulheres na narração, tanto com Luciana Mariano, pioneira enquanto mulher nessa função no Brasil, como também com novos nomes, como Camilla Garcia e Elaine Trevisan, além de já ter abraçado o projeto 'Narra Quem Sabe' em 2021. A equipe feminina tem ainda as repórteres Lilly Nascimento e Victória Leite.

Além da presença de mulheres na equipe, a ESPN também quer destacar a história dos esportes femininos no canal, contando, por exemplo, que já transmite futebol feminino desde o Sul-Americano de 1995, primeiro ano da marca no país, ainda como 'ESPN Brasil'. Outros eventos citados são o Campeonato Paulista Feminino de Handebol e o X-Games de Patins Inline Feminino, na grade desde os anos 1990.

A emissora também destaca a presença de categorias femininas desde 2016 no prêmio 'Bola de Prata', que a partir de 2021 passou a ter a seleção do Brasileirão Feminino também. Atualmente, a ESPN exibe eventos como a NWSL, liga de futebol feminino dos EUA que conta com a atacante Marta como principal destaque, o Campeonato Inglês, o circuito WTA de tênis, a WNBA, a Liga de Basquete Feminino, e a Billie Jean King Cup, outro evento de tênis.