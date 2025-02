Como o 'Efeito Neymar' bombou audiência no YouTube do Santos e CazéTV

De volta à Santos TV, o canal oficial do Peixe conseguiu 132 mil novos inscritos na plataforma desde 31 de janeiro. Para se ter uma ideia, a média mensal de inscrições no ano passado foi de 5,5 mil.

Os conteúdos que 'bombaram' incluíram a live de apresentação de Neymar, com 1,4 milhão de views, o primeiro treino do jogador, com 790 mil, e vídeos curtos, os chamados 'Shorts', com um deles chegando a 1,7 milhão de visualizações mostrando a chegada do atacante ao vestiário do Santos.

"O crescimento expressivo do canal do Santos no YouTube reforça como a plataforma se tornou um espaço central para a conexão entre clubes, jogadores e torcedores. O retorno de Neymar Jr. não impulsiona só a audiência, mas também abre oportunidades para a criação de conteúdos exclusivos, ampliando o alcance do time e sua presença digital. Esse movimento evidencia o papel da plataforma como a casa do futebol brasileiro, onde a paixão dos fãs se traduz em engajamento e novas formas de interação com o esporte", disse o gerente de Cultura e Tendências do YouTube no Brasil, Bruno Telloli.

O YouTube ainda constatou que a palavra "Neymar" esteve presente nos títulos de vídeos que somaram 1,3 bilhões de visualizações no Brasil no período entre 1º de janeiro e 22 de fevereiro. Alguns dos destaques foram a entrevista do jogador à Romário TV, com 4,8 milhões de views. A plataforma já aposta em entrevista marcada para hoje de Neymar ao Podpah para aumentar esses números.