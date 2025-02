3 torneios de futebol ainda sem transmissão 100% definida no Brasil

Tecnicamente, a competição tem dono em todos os 63 jogos, mas é um contrato global no qual o Brasil está inserido sem saber exatamente ainda como serão as transmissões. No fim do ano passado, a Fifa anunciou o DAZN como detentor exclusivo dos direitos de transmissão da competição. Mas deixou uma brecha ao confirmar a possibilidade de sublicenciamento desses direitos em cada país.

O DAZN é uma plataforma de streaming. Pelo acordo com a Fifa, os jogos serão transmitidos sempre de graça, mas boa parte do país não tem acesso à internet - ou tem, mas não com qualidade suficiente - para acompanhar da mesma forma como vê na TV aberta. Há especulações sobre um possível acordo com a Globo, mas nada oficial até agora.

Nos EUA, o DAZN já chegou a um acordo com a TelevisaUnivision para a transmissão de 18 partidas em língua espanhola por meio dos canais Univisión, UniMás e TUDN. No anúncio de dezembro, a Fifa dizia que apenas redes abertas poderiam ser sublicenciadas, mas o acordo anunciado no país-sede da competição incluiu o canal pago TUDN. Há um porém interessante: as transmissões neste caso serão produzidas em parceria com o DAZN, não será apenas um sublicenciamento puro de direitos.

Enquanto não sair acordo com a Globo ou outra empresa, o público do Brasil terá apenas o streaming como opção para ver o novo Mundial.

3 - Brasileirão Série B 2025

Dos três, é o que está mais perto de ser realizado. O Brasileirão Série B tem início marcado para o fim de semana de 5 de abril. Falta pouco mais de um mês, portanto, e até agora não há detentores de transmissão fechados - pelo menos oficialmente - pela agência Peak, contratada pela LFU (Liga Forte União) para vender os direitos.