Brasil estreia hoje na Libertadores: saiba como serão as transmissões na TV

Mas na fase preliminar a Globo não costuma transmitir para todo o Brasil, o que só é exigido posteriormente na competição. Tanto é que o jogo do Corinthians amanhã será exibido apenas para São Paulo, com o canal já confirmou em comunicado oficial. O Globoplay, porém, transmite de graça o duelo pela internet em todo o Brasil.

Classificação e jogos Libertadores

Disney e Paramount dividem a Libertadores pela metade até a semifinal. Com isso, cada uma delas ficará com um brasileiro nesta fase. A Disney tem sempre a primeira escolha dos jogos que quer levar para ESPN e Disney+, e decidiu transmitir o Corinthians mesmo tendo a concorrência da TV Globo em São Paulo e do Globoplay nacionalmente. A Paramount usou sua escolha seguinte para ficar com o Bahia e garantir o outro time do Brasil neste estágio. Por isso, só o Paramount+ terá os dois jogos do Bahia contra o The Strongest.

Esse modelo de escolhas se repetirá na próxima fase. O Corinthians, se passar do Universidad Central, vai encarar um time equatoriano a ser definido entre Barcelona e El Nacional. O Bahia, vencendo os bolivianos, pega Ñublense-CHI ou Boston River-URU. Caso os dois times brasileiros avancem, a Globo poderá escolher o Corinthians de novo, se quiser, a ESPN poderá repetir a opção pelo time paulista, e a Paramount ficaria com Tricolor de Aço de novo.

Mas, em um cenário de eliminação corintiana e classificação baiana, por exemplo, a TV Globo pode pegar o jogo do Bahia para passar de forma local, a ESPN tem o direito de seguir essa escolha, e a Paramount ficaria sem brasileiros, como já ficou no ano passado quando Botafogo e Red Bull Bragantino acabaram se cruzando na terceira fase preliminar, e esse duelo foi escolhido pela Globo e ESPN. O canal da Disney sempre tem as primeiras escolhas no revezamento com a Paramount.

Nos mata-matas das oitavas de final em diante, a tendência é sempre uma quantidade alta de times brasileiros participando, por isso não houve até hoje problemas com a divisão de jogos entre as detentoras neste formato. Desde que a Libertadores passou a ser dividida em pacotes, em 2019, na época ainda com TV Globo, Fox Sports e sportv, o Brasil teve um time campeão em todas as edições, e em apenas duas (2019 e 2023) não teve uma final 100% brasileira.

Fase de grupos muda um pouco

Na fase de grupos, a divisão de jogos muda em relação aos mata-matas. A primeira mudança é que a TV Globo passa a ter o direito de escolher dois jogos por rodada, obrigatoriamente simultâneos, normalmente às 21h30 das quartas-feiras, para poder fazer a chamada 'divisão de praças', onde cada estado vê o duelo que mais interessar ao seu público. Além disso, a Disney conta com três escolhas preferenciais de jogos exclusivos entre os 96 duelos da primeira fase.