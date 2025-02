Record evita concorrer com Corinthians na Globo e testa novo horário com SP

A Record vai evitar o embate futebolístico com a Globo que estava desenhado há semanas para acontecer na próxima quarta-feira (19) com a realização de jogos do São Paulo e do Corinthians no mesmo horário, válidos respectivamente pelo Paulistão e pela fase preliminar da Libertadores.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou hoje a mudança da partida entre o Tricolor e a Ponte Preta para 19h30 (horário de Brasília), anteriormente marcado para 21h35. O jogo do Corinthians contra o Universidad Central-VEN, pela Libertadores, será às 21h30, com transmissão da TV Globo para o estado de São Paulo. A Federação colocou apenas "ajuste de tabela" como motivo na tabela oficial, mas a coluna apurou que a audiência da transmissão em TV aberta foi priorizada nessa alteração.

Na prática, além de não perder audiência com dois jogos praticamente simultâneos disputando o público do futebol, a Record também vai testar o expediente que será nas rodadas de meio de semana no Brasileirão em 2025. A emissora detém os direitos de transmissão dos times da LFU (Liga Forte União) como mandantes na competição, um jogo por rodada em TV aberta, compartilhado com a CazéTV na internet.