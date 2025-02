Vitória do Corinthians dá maior audiência de futebol na Globo desde outubro

A vitória do Corinthians sobre a Universidad Central, da Venezuela, que garantiu a vaga do time na terceira fase preliminar da Libertadores, rendeu à TV Globo a maior audiência com futebol em São Paulo desde outubro do ano passado.

De acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna, o jogo Corinthians 3 x 2 Universidad Central marcou média de 25 pontos de audiência na região metropolitana da capital paulista, com 44% de participação sobre o total de televisores ligados durante a partida.

É o mais alto índice obtido pela TV Globo com o esporte desde os 27 pontos registrados na semifinal da Copa do Brasil de 2024, jogo de volta que envolveu também o Corinthians contra o Flamengo. No dia 20 de outubro, o empate sem gols acabou eliminando a equipe paulista, enquanto os cariocas avançaram rumo ao título da competição nacional.