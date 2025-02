Eventos que já foram 'queridinhos' da Globo e não estão mais no canal

A 'febre' brasileira nos anos 1980 era tão grande, que em alguns momentos a Globo chegou a optar pela Fórmula 1 em relação ao futebol, como em 1987, quando Piquet lutava pelo título e a Copa União vivia sua última rodada em uma das primeiras fases.

Com a queda do Brasil na categoria, sem títulos desde Senna em 1991 e sem vitórias desde 2009 com Barrichello, a audiência também sentiu os efeitos e a Globo não quis mais renovar o contrato ao fim da temporada de 2020. A Band retomou as transmissões e está até hoje com a Fórmula 1. No ano passado, porém, houve um barulho intenso sobre uma possível volta à Globo, que acabou não se confirmando.

3 - UFC

O maior evento de MMA do planeta já era explorado desde o começo dos anos 2000 pela Globo em plataformas pagas, com o canal Combate (que nasceu 'Premiere Combate') e algumas exibições no sportv. Mas o interesse em TV aberta só veio quando o UFC estava na RedeTV! e o Brasil 'bombava' nos octógonos com nomes como Anderson Silva, Vitor Belfort, José Aldo, entre outros.

Na época, a Record apareceu como uma possível compradora do Ultimate, mas a Globo conseguiu os direitos. Chegou a colocar Galvão Bueno para narrar eventos. Realizou edições brasileiras do reality "The Ultimate Fighter".

Mas a modalidade foi perdendo tração, saiu da TV aberta e ficou apenas nos canais pagos do grupo até a saída, em 2023, quando a organização decidiu investir em uma plataforma própria, o UFC Fight Pass. Na época, acertou com a Band também em TV aberta, acordo encerrado no fim de 2024. Rumores sobre um retorno à Globo saíram no começo deste ano, mas nada oficial.