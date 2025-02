Como a TV tornou Copa do Brasil 'mina de ouro' com prêmios cada vez maiores

"Vasco e Rio Negro abrem hoje às 17h em Manaus a 3ª Copa do Brasil. Como nos anos anteriores, o torneio está fadado ao fracasso, mesmo valendo uma vaga para a Taça Libertadores de 92. Todos os clubes que já participaram do torneio tiveram prejuízos. Da tabela divulgada pela CBF em janeiro, apenas quatro dos 16 jogos da primeira rodada estão confirmados. Corinthians x Confiança, que seria hoje, foi adiado [...]".

A TV Manchete apostou na Copa do Brasil daquele ano, mas também não empolgou nos números e na audiência. O Criciúma comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari foi o campeão, batendo o Grêmio na decisão. E a Manchete desistiu do torneio no ano seguinte.

Galvão Bueno e Pelé: fio de esperança

O narrador Galvão Bueno contou essa história quando foi homenageado pela CBF durante sorteio da Copa do Brasil em 2023, pouco depois da morte de Pelé, o Rei do Futebol. Em 1992, Galvão tinha deixado a Globo e partiu para uma missão de dirigir o esporte da Rede OM, uma emissora de televisão paranaense que pretendia ser a primeira grande rede com sede fora do eixo Rio-SP. Galvão também teria sua empresa para promover eventos, mais ou menos o que Luciano do Valle fazia na Band naquela época.

"Para quem não sabe, a Copa do Brasil tinha morrido em 1992. Não existia mais. E duas pessoas se juntaram para trazê-la de volta. Duas empresas de esporte. A do Pelé e a minha. Pelé e eu trouxemos de volta a Copa do Brasil para o calendário do futebol brasileiro [...] Foi um sucesso, teve quartas de final com Grenal, a final entre Inter e Fluminense, os tricolores reclamam até hoje do pênalti, foi uma grande audiência", disse Galvão.

De fato, a Rede OM transmitiu aquela competição praticamente com exclusividade em um ano no qual Galvão já tinha conseguido levar a Libertadores para a emissora, que em São Paulo era sintonizada por meio da TV Gazeta, parceira da rede. Mas as limitações de alcance da Rede OM fizeram com que no Rio Grande do Sul, por exemplo, a TVE RS transmitisse a decisão com o título do Internacional.