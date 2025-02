Jorge Iggor renova contrato com TNT Sports: 'Ainda tenho muitos sonhos'

Narrações virais em outros campeonatos

Além de viver uma trajetória toda no Esporte Interativo/TNT Sports nesses 18 anos com os campeonatos que passaram pelo cardápio da casa, Jorge Iggor também viu se tornarem virais narrações que ele fez pela casa em torneios ou jogos cujos direitos de transmissão não eram da emissora. O rebaixamento do Santos, em 2023, o Botafogo 3 x 4 Palmeiras no mesmo Brasileirão, finais de Libertadores, partidas que a TNT Sports transmitiu em áudio na internet, sem imagens dos jogos, no estilo web rádio, que ele considera como um dos projetos que mais curte fazer na empresa.

"A TNT Sports, além de me dar grandes eventos, ela também me dá a oportunidade de ter uma penetração digital gigante. A gente está falando da maior página esportiva do Brasil, e uma das maiores do mundo, é um alcance na casa de milhões todos os dias. Essas narrações para o YouTube são no estilo de web rádio, além de me fazerem matar saudades, porque eu gosto muito do veículo rádio, da forma de narrar no rádio e que não conseguimos fazer na televisão por ter uma outra linguagem, outro ritmo. O segredo é você levar aquele evento a sério, não importa se é com imagem ou sem imagem. Claro que tem uma diferença de estilo, mas estou ali para narrar o jogo, contar uma história. O Campeonato Brasileiro mexe com as torcidas, você estar narrando um momento de título, de glória, é uma coisa que fica marcada", disse.

Superação após câncer na tireoide

Jorge Iggor passou por um momento pessoal difícil e que poderia ter trazido problemas profissionais em 2021, quando foi diagnosticado com um câncer na tireoide.

"A tireoide é muito próxima da corda vocal, então existia um risco na cirurgia de uma manipulação errada na corda vocal e gerar um dano permanente que comprometeria minha carreira como narrador. Um ano depois eu fiz um vídeo no meu canal, me perguntaram o que aquilo mudou na minha cabeça, na minha vida. E na época eu disse que estava em um processo, estava tocando a vida, mas ainda estava refletindo sobre algumas questões. Hoje, quase quatro anos depois, eu tenho uma clareza melhor de como é importante a gente valorizar pequenos momentos, pequenas conquistas, momentos em família, cuidar da sua saúde. Quem me acompanha nas redes sociais está vendo que desde o fim de 2024 estou em um outro momento de vida, inclusive acabei de sair de um treino", disse o narrador.