Carnaval terá muito futebol na TV com decisões e jogaços; veja a agenda

01/03 - sábado - 16h - Bahia x Jacuipense - TVE Bahia e TV Brasil

01/03 - sábado - 18h30 - Atlético x Vitória - TVE Bahia

Destaque na mídia: o Baianão é um sucesso na TVE Bahia, que coleciona vitórias sobre a afiliada local da Globo com jogos do estadual. A rodada dupla nestes jogos das semifinais consolida esse tratamento dado pela emissora ao torneio. De quebra, mais uma vez o campeonato terá alcance nacional com a retransmissão do sinal pela TV Brasil no jogo entre Bahia e Jacuipense.

- Campeonato Cearense

O Cearense também chega às semifinais com jogos de ida e volta neste fim de semana. Ferroviário x Fortaleza é o duelo que abre a fase amanhã, enquanto Maracanã x Ceará acontece no domingo. A curiosidade é que no meio de semana houve um duelo 'cruzado' pela Copa do Brasil, com o Maracanã eliminando o Ferroviário. Agora, a dupla tenta evitar mais uma final entre os dois maiores clubes do estado.

01/03 - sábado - 16h30 - Ferroviário x Fortaleza - TV Verdes Mares (afiliada Globo), TVC (canal 5.1 local e YouTube), GOAT e FCV TV (exterior)

02/03 - domingo - 17h - Maracanã x Ceará - GOAT e TVC (YouTube), FCF TV (exterior)