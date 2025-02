Racing x Botafogo: Por que a Recopa Sul-Americana não terá TV aberta

Mas e a TV aberta? Nem o pacote dessa mídia na Libertadores, adquirido pela TV Globo, nem o da Sul-Americana, que ficou com o SBT, dão direito ao torneio que coloca anualmente frente a frente os campeões dessas competições.

No ciclo anterior, 2019-2022, a Recopa foi colocada no mesmo pacote de direitos da Copa Sul-Americana, que começou exclusiva do DAZN e acabou na extinta Conmebol TV de 2020 em diante. Foi um período repleto de times brasileiros disputando o primeiro troféu do ano, sempre longe da TV aberta. Em 2019, o Athletico Paranaense era o atual campeão da Sula e perdeu a Recopa para o River Plate. No ano seguinte, o Flamengo conquistou o torneio ao bater o Independiente del Valle. Esses dois foram exclusivos do DAZN.

Já com a Conmebol TV, em 2021, o Palmeiras acabou derrotado pelo Defensa y Justicia nos pênaltis, mas aproveitou o segundo título consecutivo da Libertadores no mesmo ano para retornar à Recopa em 2022 e conquistá-la contra o Athletico Paranaense, que havia vencido de novo a Sul-Americana no ano anterior.

No atual contrato, a Disney já mostrou sozinha a derrota do Flamengo para o Independiente del Valle na revanche de 2023, e o título do Fluminense contra a LDU em 2024. Os canais do grupo ainda terão a Recopa de 2026 com exclusividade. Depois disso, vai depender de como a Conmebol formatar os pacotes na próxima concorrência, que deve acontecer no ano que vem e definirá os direitos no ciclo 2027-2030.