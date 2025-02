Revolução na mídia: como o futebol na TV brasileira mudou em uma década

O modo como a gente vê futebol na televisão (o que agora é um jargão, considerando que vemos em outras telas também) mudou muito em uma década no Brasil. Após achar alguns conteúdos de como eram as transmissões em 2015 no arquivo pessoal da coluna, foi possível traçar uma 'fotografia' do quanto essas mudanças afetaram a vida do torcedor e transformaram o modelo de negócios do esporte no país.

Começamos com as competições mais importantes do futebol de clubes envolvendo times nacionais:

Libertadores

Como era em 2015: o Fox Sports era dono da competição, mandava até nos credenciamentos de imprensa dos jogos. A TV Globo tinha jogos da competição na TV aberta, e um acordo com a Fox viabilizava transmissões também na TV paga pelo sportv, com alternância de escolhas. Como a Libertadores era restrita ao primeiro semestre (no máximo invadia um pouco o segundo), era comum a Globo fazer a chamada "divisão de praças" não apenas entre dois jogos da competição continental, mas incluir no mapa de transmissões partidas simultâneas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Naquela época, a Globo só exibia a final se tivesse algum time brasileiro nela. Já houve casos, como em 2009, com o Cruzeiro, de transmissão apenas para o estado do time em plena decisão, com jogos de Brasileirão passando para RJ e SP, por exemplo.