Como o novo calendário do futebol vai mexer com as transmissões em 2025

2 - Transmissões dos Nacionais ficarão um mês paradas

Com a realização do Mundial de Clubes da Fifa no meio do ano causando a paralisação das competições nacionais, como Brasileirão Série A e Copa do Brasil, as emissoras que possuem apenas essas competições vão ficar sem futebol durante esse período, como se fosse mais um ano de Copa do Mundo.

A Globo, em documento de apresentação do Futebol 2025 destinado aos anunciantes e obtido pela coluna, já alertava para isso no campo "observações comerciais". O oitavo tópico dizia: "No período de 15 de junho a 13 de julho de 2025, devido às transmissões e cobertura do Mundial de Clubes da Fifa 2025, não teremos transmissões e cobertura da Copa do Brasil e Brasileirão que compõem esse projeto".

Oficialmente, a Globo não detém ainda os direitos de transmissão do Mundial, mas é uma das emissoras interessadas no evento principalmente por causa dos times brasileiros envolvidos. Outras marcas que possuem o Brasileirão, como Record, YouTube e Amazon, esta última também detentora da Copa do Brasil em parceria com a Globo, podem ter uma pausa forçada em suas transmissões se não estiverem também de alguma forma com o evento da Fifa em junho e julho.

3 - Brasileirão diferente em ano de mudanças nos direitos

O Brasileirão terá um mês de pausa para o Mundial, como já observamos, mas o período de disputa fica maior: entre 29 de março e 21 de dezembro, aproximando a reta final do próprio fim do ano. É uma possibilidade ter o título definido apenas quatro dias antes do Natal, algo que remete a tempos antigos, como nas finais dos anos 1990 e mesmo na edição vencida pelo Santos nos pontos corridos em 2004, encerrada no dia 19 de dezembro.