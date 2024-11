Amazon Prime anuncia compra dos direitos do Brasileirão da LFU até 2029

A Liga Forte já comercializou também um pacote de 38 jogos com a Record e o YouTube para transmissões em plataformas abertas até 2027. Os jogos da Record serão os mesmos da CazéTV no YouTube, mas as partidas do Prime Video serão outras, totalmente exclusivas. A LFU ainda tem outros jogos disponíveis no mercado, já que, se mantido o patamar de 12 clubes, a média será de seis jogos por rodada, e até agora foram vendidos dois.

Os assinantes do Amazon Prime Video terão acesso aos jogos do Brasileirão sem custo adicional, como já acontece com as transmissões da plataforma na Copa do Brasil e na NBA. Esse mesmo serviço de streaming também oferece a possibilidade de contratação, mediante assinaturas extras, do Premiere e do sportv, que transmitirão os jogos da Libra, bloco atualmente formado por Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio, Bahia, Vitória e Red Bull Bragantino na Série B.

"Sabemos que os brasileiros são apaixonados por futebol e estamos animados em poder oferecer o Brasileirão para todos os membros Prime, aumentando nossa oferta de esportes no Brasil, que já inclui a Copa do Brasil e a NBA, além de filmes e séries. O acordo com a LFU para as próximas cinco temporadas da Série A do Campeonato Brasileiro reforça o compromisso de oferecer novos conteúdos imperdíveis todas as semanas do ano aos nossos membros Prime", disse Paulo Koelle, diretor do Prime Video para a América Latina, em comunicado oficial.

"A Série A traz jogos dos grandes clubes do futebol brasileiro para o Prime Video e representa outro momento marcante para nossa crescente oferta de esportes em todo o mundo", afirmou Alex Green, diretor Internacional do Prime Video Esportes. "Este acordo de longo prazo nos permitirá levar o Brasileirão a todos os membros Prime sem custo adicional e com a melhor qualidade de produção, que colocará os fãs no centro da ação durante todo o campeonato", completou.

O presidente da LFU, Marcelo Paz, também se manifestou no comunicado da Amazon. "Estamos muito animados com esse acordo com a Amazon, uma potência global. Combinar a força, a tradição e a base de torcedores dos nossos clubes com a expertise e a tecnologia da Amazon é uma grande vitória para o futebol nacional. Essa parceria nos permitirá proporcionar experiências inovadoras para milhões de torcedores e reforçar nosso compromisso de aprimorar e transformar o futebol brasileiro. Continuaremos a inovar e a criar as melhores oportunidades possíveis para os clubes da LFU", disse Paz.