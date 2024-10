Globo corre risco de não ter sempre jogos para o RJ no Brasileirão em 2025?

O Brasileirão 2025 ainda não teve concluídas as negociações de todos os direitos de transmissão, mas a Globo já garantiu o pacote da Libra, que atualmente na Série A inclui Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio, Bahia, Vitória e Red Bull Bragantino. Esses dois últimos ainda brigam contra o rebaixamento, mas o bloco tem o Santos muito encaminhado para subir na Série B.

O contrato com a Libra garante até 2029 a exclusividade para a Globo em todas as mídias dos jogos dos times desse bloco na condição de mandantes. Com Palmeiras e São Paulo garantidos, e a muito provável volta do Santos, a emissora não deve ter problemas para garantir jogos para a região metropolitana de São Paulo a partir do ano que vem em todas as rodadas em TV aberta. Mas, e no Rio?

O Flamengo é o único time carioca no pacote da Libra. A LFU (Liga Forte União), bloco que conta com Botafogo, Vasco e Fluminense, vendeu seus direitos de transmissão de plataformas abertas para a Record e o YouTube, um jogo por rodada, sempre o mesmo compartilhado entre as duas empresas. A Globo pode transmitir jogos desses três times, mas apenas quando forem visitantes contra times da Libra.