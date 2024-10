Globo apresenta um 2025 claramente pendente de definição do Premiere

A Globo realizou ontem em São Paulo o evento corporativo 'Upfront', ocasião na qual revela ao mercado publicitário as novidades e oportunidades do ano seguinte. No caso do Esporte, a emissora trouxe alguns pontos interessantes, como o 'spoiler' que já denuncia a provável volta da Fórmula 1 ao grupo no ano que vem, cravou que manterá jogos na TV aberta em todas as 38 rodadas do Brasileirão (agora com meia hora de pré-jogo aos domingos), e que o canal sportv manterá dois jogos em cada uma delas na TV por assinatura.

Muito bom, muito interessante, mas ainda há uma claríssima pendência: o Premiere. No documento publicado pela emissora em seu site comercial, o plano nacional de patrocínio na TV paga não traz o logotipo do canal de PPV da emissora, diferentemente da versão do ano passado. Apenas sportv, Globoplay, ge e ViU aparecem. Na apresentação durante o Upfront, porém, a marca do Premiere esteve no telão.

A informação de que o sportv terá dois jogos por rodada no Brasileirão vem acompanhada da frase: "Manutenção da quantidade de jogos mesmo com nova realidade de direitos". Essa nova realidade é a divisão do campeonato em dois blocos comerciais, a Libra e a LFU (Liga Forte União). A Globo, até o momento, só tem contrato assinado com a primeira, que atualmente possui Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio, Bahia, Vitória e Red Bull Bragantino na Série A, e deve contar com o retorno do Santos no ano que vem.