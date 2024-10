Globo dá spoiler para fãs ao sinalizar volta da Fórmula 1 em 2025: 'Será?'

A F1 estava no escopo da Band nas últimas quatro temporadas. A empresa contratou nomes pesados para conquistar o telespectador, como o narrador Sérgio Maurício, o comentarista Reginaldo Leme e a repórter Mariana Becker

A parceria do canal paulista com a Liberty Media, dona dos direitos de transmissão do evento, acabou em setembro — as últimas provas da atual temporada ainda serão de responsabilidade da Band, que também usa o Bandsports para cobrir os GPs.