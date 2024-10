Saída de Cleber Machado expõe falhas graves no projeto de futebol do SBT

Cortamos para 11 de outubro de 2024. O SBT perdeu Cleber Machado para a Record, Téo José está na TV Sucesso, afiliada à Band em Goiânia, faz transmissões nacionais no canal na Liga Europa, nenhum outro direito foi comprado além da renovação da Champions e de jogos do Vasco como mandantes no Campeonato Carioca de 2024, e o Brasileirão foi parar no canal de Edir Macedo.

O SBT se acostumou nos últimos anos a perder oportunidades no mercado de direitos. Não conseguiu renovar a Libertadores na licitação promovida pela Conmebol em 2022, mas saiu pelo menos com a Copa Sul-Americana no bolso, contando com muita sorte para ter o Corinthians chegando a duas semifinais seguidas e dando muita audiência para a emissora nos mata-matas.

Não teve forças na disputa pelos direitos do Paulistão, promovida pela LiveMode e pela FPF (Federação Paulista de Futebol) em 2021, e viu a Record levar o contrato até 2025, agora já renovado até 2029. Perdeu o Brasileirão da LFU para a mesma emissora até 2027. A Copa do Brasil não teve nem chances, a CBF negociou diretamente com a Globo até 2026. O que sobrou? Além de tudo, ainda reconheceu na nota oficial de saída de Cleber que ainda tenta mantê-lo para as partidas finais da Sul-Americana.

Entre a emissora que contratava um nome que se consolidou durante mais de três décadas na TV Globo, a maior emissora do país, e prometia manter um time com três ótimos nomes na narração (Cleber, Téo e Luiz Alano), e o SBT de hoje, vai uma distância repleta de frustrações. Na contratação de Cleber Machado, a coluna escrever o seguinte trecho sobre a dúvida entre Record e SBT que pairou sobre o narrador nos meses anteriores:

"A Record, porém, não era a casa ideal para Cleber Machado. A emissora pouco se movimenta no mercado de direitos de transmissão. Tem apenas o Paulistão em sua grade, contrato atualmente previsto até 2025. Dispensou nomes importantes de sua equipe esportiva, como o narrador Lucas Pereira. O SBT também não tem sido um grande competidor nas disputas por direitos, mas pelo menos possui um portfólio interessante que garante futebol o ano inteiro. A emissora tem a Champions League, que está em seu último ano de contrato, mas negocia ainda a possível permanência em TV aberta, é detentora da Copa Sul-Americana em TV aberta até 2026, e transmite fases finais de torneios da Uefa, como a Europa League e a Conference League".

Em um ano, um mês e 10 dias, tudo mudou. A Record agora é o canal que tem o Paulistão até 2029, o Brasileirão até 2027, e vai ter a partir do ano que vem 54 datas de futebol garantidas, além da provável implantação de um programa esportivo e de mais cobertura da área nos telejornais da casa. O SBT perdeu as finais da Europa League e Conference League, ganhou quatro datas com a Champions League em seu novo formato, e ainda tem mais duas temporadas inteiras de Sul-Americana depois da atual.