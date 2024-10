SBT anuncia saída de Cleber Machado, que vai migrar para a Record

O SBT anunciou hoje que recebeu do narrador Cleber Machado a notificação de sua saída da emissora. O profissional tinha proposta da Record e deve anunciar em breve um acordo com a emissora de Edir Macedo para participar da nova equipe de esportes do canal no projeto de transmissões do Paulistão e do Brasileirão a partir de 2025.

No último fim de semana, o colunista Flavio Ricco, do Portal Léo Dias, publicou que Cleber Machado já tinha um acerto com a Record. O narrador estava no SBT desde setembro de 2023, quando assumiu o posto de titular das narrações, fazendo a partir de então os jogos mais importantes do canal, como as finais da Copa Sul-Americana de 2023 e da Champions League 2023/24.

Cleber Machado também comandava o programa 'Arena SBT', realizado às segundas-feiras no fim de noite. O narrador volta à Record, por onde teve uma rápida passagem também em 2023. Logo após deixar a TV Globo, emissora na qual trabalhou por 35 anos, Cleber aceitou o convite para fazer as finais do Paulistão daquele ano entre Palmeiras e Água Santa.