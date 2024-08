Globo contratou 11 nomes para transmitir Jogos Paralímpicos; veja a equipe

Terceiro maior medalhista da história do Brasil nos Jogos Paralímpicos, com 14 pódios na natação, Clodoaldo Silva já esteve na cerimônia de abertura no sportv e vai atuar no canal durante as provas de sua modalidade. Clodoaldo ganhou seis medalhas de ouro, seis de prata e duas de bronze em sua carreira como paratleta.

Participante dos Jogos Paralímpicos do Rio-2016, Mariane Ferreira competiu no ciclismo e vai comentar as provas da modalidade no sportv2. No atletismo, o canal terá Ronaldo Silva.

No basquete em cadeira de rodas, os comentários ficarão com Ana Teixeira, ex-jogadora de basquete convencional e treinador da modalidade paralímpica. O treinador Renato Redovalio vai comentar o futebol de cegos. No Goalball, o ex-treinador da seleção brasileira da modalidade, Altemir Trapp, foi contratado para participar das transmissões. No judô, a missão será de Ana Gomes.

No vôlei sentado, Alessandra Thomaz Folmann leva a experiência de já ter sido assistente técnica da seleção brasileira feminina da modalidade. Por fim, no tênis de mesa, Manu Dreveck, que já foi treinadora da seleção brasileira de base, comenta as partidas.

A Globo conta em Paris com o trabalho de três repórteres: Guilherme Pereira, José Renato Ambrósio e Raphaela Potter. No Brasil, as narrações no sportv2 ficarão com Eduardo Moreno, Sergio Arenillas, Luiz Prota, André Felipe, Isabelly Morais e Clayton Carvalho. O canal vai transmitir cerca de 10 horas diárias de eventos ao vivo, além de contar com dois sinais extras no Globoplay+Canais e nas operadoras de TV paga/streaming.

A TV Globo vai exibir ao vivo o futebol de cegos a partir das semifinais caso a seleção brasileira, que venceu todas as edições desde a inclusão da modalidade em Atenas-2004, esteja esteja na disputa. Everaldo Marques está escalado para narrar na TV aberta, com os comentários de Ricardinho, jogador de futebol de campo que foi campeão do mundo com a seleção em 2002.