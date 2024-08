Contra o São Paulo e contra o VAR, López arranca vitória para o Palmeiras

Mas o nome do jogo foi Flaco López.

Apesar da pressão e da posse de bola ofensiva do Palmeiras, quem chegou mais perto de marcar no primeiro tempo foi o São Paulo, mesmo com mais reservas e perdendo Ferreirinha por lesão logo aos 10 minutos. Com dificuldade na marcação no meio de campo, o Alviverde permitiu ao adversário escapadas perigosas, lideradas especialmente por Wellington Rato.

A equipe de Abel Ferreira voltou a sentir a falta de um centroavante efetivo. Criou oportunidades (13 finalizações), especialmente no fim da etapa inicial com Estêvão, mas seguiu falhando na última bola. Teve chance para López, Veiga, Vítor Reis, Ríos, Zé Rafael, e nada.

O Palmeiras voltou melhor no segundo tempo. Aos 6 minutos, Ríos fez bela jogada, Zé Rafael finalizou, Estêvão resvalou e Flaco empurrou para o gol. De novo, a decisão de campo marcou impedimento e o tento alviverde precisou ser resgatado pelo VAR: 1 a 0. O São Paulo levava cinco partidas sem levar gols e o argentino, seis partidas sem marcar.

Aos 13, Veiga já perdera duas ótimas chances. Aos 15, João Moreira e Michel Araújo saíram para a entrada de Luciano e Lucas Moura, colocando o Tricolor de volta no seu modelo original de 4-2-3-1, sem a linha com três zagueiros. Na sequência, Patryck caiu e os jogadores ao redor saíram desesperados atrás da ambulância. O jovem lateral foi substituído por Alan Franco e retirado pela equipe médica, imobilizado e sob os aplausos da torcida.

Abel Ferreira mudou a equipe aos 25, certamente já pensando no Botafogo: Zé Rafael, Caio Paulista e Estêvão foram substituídos por Aníbal Moreno, Vanderlan e Felipe Anderson.