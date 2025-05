Veiga tem lugar cativo? Colunistas debatem retorno de meia do Palmeiras

Lesionado desde o dia 9 de abril, Raphael Veiga voltou a jogar na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño por 2 a 0. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Alicia Klein opinaram sobre a força do elenco do Palmeiras e como Veiga se encaixa no time.

Raphael Veiga sofreu uma luxação no ombro justamente contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, na segunda rodada da Libertadores. Em seu retorno, ele entrou aos 38 minutos do segundo tempo, no lugar de Estêvão.

Lavieri: Veiga não tem lugar cativo