Estafe de Ancelotti aciona advogados no Rio para entender 'risco Ednaldo'

O estafe de Carlo Ancelotti está recrutando um grande escritório de advocacia do Rio de Janeiro para entender se a atual situação de Ednaldo Rodrigues à frente da CBF poderia prejudicar ou mesmo anular de alguma forma sua contratação. Trata-se de uma das firmas mais reputadas do Brasil, com vasta experiência em direito civil e empresarial.

O objetivo é avaliar a segurança jurídica na celebração do contrato com a CBF, diante da instabilidade política da entidade, buscando mais informações sobre como se daria uma eventual mudança no comando e se compromissos seriam respeitados por possíveis sucessores.

Se o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público for anulado por decisão do STF, em julgamento que será retomado dia 28, todo o processo que elegeu Ednaldo em 2022 pode ser invalidado, levando consigo também os vice-presidentes da chapa. Neste caso, um interventor poderia voltar a comandar a CBF, como aconteceu na destituição anterior de Rodrigues.