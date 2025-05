Libertadores e Sula: cadê a soberania do futebol brasileiro no continente?

Passamos os últimos anos discutindo se é definitivo o domínio brasileiro na Libertadores. Afinal, desde 2019 só nós vencemos a competição, com quatro dessas seis finais acontecendo entre dois times daqui. Só dá Brasil. O que a Conmebol vai fazer para nos parar?

É curioso pensar nesta lógica observando os últimos resultados da Libertadores e da Sul-Americana. À exceção de Palmeiras e São Paulo, não tem ninguém sobrando.



Nem o Flamengo, que ontem empatou com o Central Córdoba, permanecendo na terceira colocação de seu grupo. Mesma posição que o Botafogo ocupa, depois de vencer o Carabobo com um gol aos 45 minutos do segundo tempo. O Fortaleza até se recuperou depois de perder por 3 a 0 do Racing, em casa, e agora é vice do seu grupo. Bahia é líder por ora, mas tomou 3 a 1 de virada ontem do Nacional-URU, em Salvador. Mesmo clube que chegou a meter 3 a 0 no Internacional, no Beira-Rio.

Na Sula, o buraco é ainda mais embaixo, se considerarmos o nível dos adversários, tantos deles desconhecidos até de quem acompanha o futebol mais de perto. O Vitória conquistou apenas 3 pontos em 4 partidas. O Corinthians tem 5 pontos e é o terceiro de um grupo com Huracán (que derrotou o Timão em São Paulo), América de Cali e Racing-URU. O Grêmio ocupa a segunda posição, atrás do Godoy Cruz e à frente do Atlético Grau, com quem empatou em 0 a 0 nesta quarta, em um exibição ludopédica absolutamente pavorosa.