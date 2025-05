Salário de R$ 5 mi e renovação até 2030: detalhes do contrato Ancelotti-CBF

rescisão unilateral (via CBF), sem multa, caso o Brasil não se classifique para o Mundial

cláusula de renovação automática por 4 anos (até o final da participação do Brasil na Copa de 2030), caso a seleção seja uma das semifinalistas da Copa de 2026, com até 20% de aumento da remuneração global

caso Ancelotti não queira comandar a seleção no ciclo 2026-30, multa rescisória de 1 milhão de dólares (dele à CBF)

remuneração para o ciclo atual: cerca de R$ 5 milhões mensais, além de gastos como aluguel de imóvel no Rio, plano de saúde internacional e seguro de vida.

O italiano teria proposta da liga saudita para assumir um posto depois do Mundial de 2026.

De acordo com as mesmas fontes, Abel Ferreira é o plano B caso "alguma catástrofe" ocorra até o início da próxima semana, quando o anúncio do acerto com Ancelotti deve ser oficializado.