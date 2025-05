Liga dos Campeões é outro esporte

O 3 a 3 da ida entre Barcelona e Inter de Milão já comprovava o que sempre concluo ao assistir às fases finais da Champions League: o futebol europeu de ponta é outro esporte. Um que em pouco se assemelha ao praticado por aqui.

O gramado. A velocidade. O respeito pelo jogo e os companheiros. A tecnologia. Mesmo quando é ruim, a arbitragem é boa contraposta à nossa. Parece videogame.

Acima de tudo, não se compara a qualidade do futebol praticado. E é claro que todos os elementos acima influenciam no desempenho dos melhores atletas do mundo. Como disse Abel Ferreira na coletiva de domingo: imaginem só o Estêvão numa "pista" como aquela.