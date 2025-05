Afastamento de Ednaldo causa preocupação na CBF por acordo com Ancelotti

Informações que chegam da CBF dão conta de que o clima na sede não é de otimismo.

Não em relação à negociação com Carlo Ancelotti, cujo contrato já tem os detalhes acertados, conforme reportei ontem. O medo diz respeito à realidade política da entidade.

Além da investigação sobre uma suposta falsificação da assinatura do Coronel Nunes, Rodrigues começa a enfrentar, já a partir do dia 28, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7580, no Supremo Tribunal Federal, após pedido de vista do ministro Flávio Dino. Esta ADI versa sobre a legitimidade do Ministério Público para firmar Termos de Ajustamento de Conduta com entidades esportivas como a CBF. Desta vez, Gilmar Mendes, relator do processo, não poderá vir ao resgate de Ednaldo sozinho.