Neymar corre risco de cair com o Santos? Colunistas debatem crise na Vila

Na estreia do técnico Cléber Xavier, o Santos empatou em casa com o CRB, pela Copa do Brasil, com Neymar nos camarotes. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renato Maurício Prado avaliaram o momento tenso da equipe da Vila Belmiro.

Após a partida, além de vaias aos jogadores e protestos nas arquibancadas, os torcedores do Santos protagonizaram uma grande confusão no estádio, com direito a bomba de gás e correria.

Alicia: Santos tem problemas que Neymar não resolve