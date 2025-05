'Para ser lembrado': Colunistas analisam Inter x Barça na Liga dos Campeões

Levou seis do Barcelona - três em cada jogo - e conseguiu, quando tudo parecia perdido, [...] garantir a classificação antes dos pênaltis. [...] É uma dessas histórias do futebol que a gente vai lembrar daqui 20 anos.

Alicia Klein

Milly: Jogo que dá sentido à vida

Uma partida como essa, por 120 minutos, dá algum sentido à vida. Acho que dá para usar o adjetivo épico. [...] Tinha gente passando mal no estádio. O Frattesi, que fez o gol [do 4 a 3] também passou mal. Ele ficou tonto depois. Foi um nível de apoteose raramente visto. Um jogo de 7 a 6 no placar consolidado, uma maluquice.

Milly Lacombe

